Японія виявила близько тисячі серверів, які могли використовувати для кібератак за допомогою ШІ

На серверах знайшли інструменти штучного інтелекту для пошуку вразливостей і спроб викрадення конфігураційних файлів.

Міжнародне розслідування під керівництвом Японії виявило близько тисячі серверів, які, ймовірно, використовували для підготовки та здійснення кібератак із застосуванням штучного інтелекту. За даними фахівців, ці системи могли працювати в мережі щонайменше з жовтня.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на Японський координаційний центр реагування на комп'ютерні інциденти.

Розслідування розпочали на початку жовтня. Його проводять у співпраці з іноземними компаніями у сфері кібербезпеки. На виявлених серверах знайшли інструменти на базі ШІ, які могли застосовувати для пошуку вразливостей у системах і атак на вебсайти в різних країнах. Наразі фахівці відстежують від 600 до 700 таких серверів.

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За даними JPCERT/CC, на більшості з них розміщувалися інструменти штучного інтелекту, зокрема засіб для тестування на проникнення Artex. Імовірно, їх використовували для пошуку слабких місць у системах і спроб викрадення конфігураційних файлів.

На одному із серверів також виявили сліди інструменту для підтримки програмування, створеного за допомогою ШІ американської компанії Anthropic PBC.

На деяких загальнодоступних серверах містилися програми для аналізу внутрішньої структури мобільних застосунків і перевірки систем на наявність вразливостей. За припущенням фахівців, зловмисники могли аналізувати застосунки та намагатися отримати несанкціонований доступ через інтерфейси обміну даними із зовнішніми системами.

У JPCERT/CC зазначають, що розвиток ШІ спростив хакерам завдання, які раніше вимагали значного часу навіть від досвідчених фахівців. Водночас аналітик центру Кен Саджо застеріг, що використання штучного інтелекту в кібератаках поки перебуває на початковому етапі, однак у майбутньому кількість складніших атак зростатиме.