Таке рішення дозволяє економити заряд акумулятора під час набору висоти, залишаючи більше енергії для перехоплення повітряних цілей

Українська компанія Quantum WIY Industries адаптувала дрон-перехоплювач SPYS для запуску з безпілотників-носіїв на висоті до 3–4 км. Про це представник компанії розповів в інтерв’ю «Мілітарному».

«Зараз ми працюємо на висотах до 3–4 кілометрів. Це те, що можна повторювано робити. Це може і більша бути висота, але є ще питання зручності, є ще питання повторюваності цієї процедури і доцільності», — зазначив він.

Під час перших випробувань інженери зіткнулися з проблемою обмерзання: через низьку температуру повітря перехоплювачі вкривалися льодом і примерзали до пускового механізму безпілотника-носія. Щоб забезпечити штатне відокремлення та ввімкнення SPYS після запуску, конструкцію дрона довелося суттєво доопрацювати.

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Наразі повітряний запуск випробовують на окремих прототипах SPYS. Паралельно компанія адаптує безпілотники-носії. При цьому виробник не орієнтується на конкретну модель дрона-матки: розроблені універсальні інтеграційні рішення мають дозволити використовувати різні безпілотники як повітряні платформи для запуску перехоплювачів.

У Quantum WIY Industries прагнуть зберегти можливість запуску SPYS як із землі, так і з повітряного носія без суттєвих змін конструкції самого перехоплювача. Окрім цього, компанія працює над контейнерним способом запуску. Він передбачає розміщення вже спорядженого перехоплювача в пусковій установці, що має скоротити час підготовки до застосування.

Також виробник уже проводив пробні запуски SPYS із реактивним прискорювачем. Наразі інженери оцінюють практичну ефективність цього рішення та його переваги порівняно з використанням повітряних носіїв.

Нагадаємо, компанія WIY Drones представила дрон-перехоплювач SPYS у вересні. Згідно з даними виробника, безпілотник несе бойову частину масою 300 грамів. Заявлений запас ходу дрона становить до 30 км, час польоту — 5 хвилин.

У WIY Drones зазначають, що дрон SPYS здатний розвивати швидкість до 500 км/год завдяки власним електронним компонентам та спеціально розробленим українським моторам від компанії Motor-G. Система забезпечує захоплення та ураження повітряних цілей, зокрема реактивних ударних БпЛА.