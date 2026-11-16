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Defense Tech

«Повернись живим» і Київстар запускають RoboЗБІР на НРК для Сил оборони

У рамках збору планують закупити НРК «Мауль», «Терміт 2.0», «Поні» та «Унгеціфер»

«Повернись живим» і Київстар запускають RoboЗБІР на НРК для Сил оборони
Фото: Повернись живим

Фонд «Повернись живим» спільно з Київстар розпочинає RoboЗБІР у межах екосистеми проєктів підтримки війська «Нам тут жити». Мета ініціативи — 35 млн грн на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) для чотирьох підрозділів Сил оборони України.

Зібрані кошти спрямують на закупівлю комплексів «Мауль», «Терміт 2.0», «Поні» та «Унгеціфер» для чотирьох підрозділів: 1-го окремого медичного батальйону, 47-ї та 60-ї окремих механізованих бригад, а також 125-ї окремої важкої механізованої бригади.

У фонді пояснили, що цей збір підсилить проєкт RoboBro, мета якого — допомогти врятувати щонайменше 1000 життів військових завдяки наземним роботизованим комплексам.

«Сьогодні евакуація поранених, доставка спорядження та провізії на передові позиції пов'язані з щоденним ризиком для військових. Наземні роботизовані комплекси дають змогу виконувати евакуаційні, логістичні та розмінувальні завдання без безпосередньої участі людей, зменшуючи їхнє перебування в небезпечних зонах», — зазначають у «Повернись живим». 

Долучитись до проєкту можна зробивши донат на сторінці RoboЗБІР або через офіційну «банку».

Нагадаємо, у вересні фонд «Повернись живим» розпочав проєкт RoboBro, спрямований на розвиток спроможностей підрозділів для виконання евакуаційних і логістичних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК).

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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