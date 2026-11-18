Через російські атаки зафіксували нові знеструмлення у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській і Черкаській.

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На ранок 18 листопада через російські атаки зафіксували нові знеструмлення у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській і Черкаській.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Від вересня Росія завдала понад тисячу ударів по енергетичній інфраструктурі, переважно по високовольтних підстанціях.

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Найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині. Енергетики відновлюють електропостачання, але повторні атаки заважають ремонтам, зокрема ворог б’є по об’єктах, де роботи майже завершили.

У Сумській, Харківській і Полтавській областях через пошкодження обладнання діють аварійні відключення. Повернутися до прогнозованих графіків планують після стабілізації енергосистеми.

На Київщині під час російського удару поранено енергетика

У більшості регіонів застосовують погодинні відключення електроенергії, для промисловості – графіки обмеження потужності. Ситуація може змінюватися, тож споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу.

Також Некрасов повідомив, що напередодні на Київщині під час російського удару поранення дістав енергетик. Його доправили до лікарні.