Російська армія сьогодні атакувала дроном Павлоград. Поранень дістали троє людей.
Госпіталізації вони не потребували, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. Удар припав по приватному сектору.
«Двом чоловікам та жінці медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено декілька будинків.
- Ворог не припиняє ударів по Дніпропетровській області, атакуючи промисловість, енергетик й інші цивільні об'єкти. Протягом ночі в області поранень зазнали шестеро людей.