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Російська армія сьогодні атакувала дроном Павлоград. Поранень дістали троє людей.

Госпіталізації вони не потребували, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. Удар припав по приватному сектору.

«Двом чоловікам та жінці медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено декілька будинків.