Під час удару по Керченському мосту Україна використала власну систему зв'язку для передавання сигналів між безпілотниками та ракетами, що дозволило провести операцію без Starlink. Про це повідомляє The Times із посиланням на офіцера, причетного до операції.

За словами офіцера, операція довела, що Україна може завдавати ударів без використання мереж Starlink та Starshield Ілона Маска, обходячи нещодавні американські обмеження на їх використання.

«Американці намагалися паралізувати наш зв'язок, щоб ми не могли проводити такі операції, але ця місія довела, що ми здатні розробляти власні канали зв'язку для передавання радіосигналів. Вперше в історії ми використали всі ці дрони для передавання відеосигналів ракетам, щоб вони могли точно вражати визначені точки мосту. Ми показали, що можемо проводити такі операції без Starlink», — розповів офіцер.

Він також зазначив, що операцію планували як символічний жест напередодні зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, щоб продемонструвати слабкість російського президента.

Вночі 16 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст, внаслідок чого рух перекривали на кілька годин. А унаслідок ударів в ніч проти 17 листопада було пошкоджено залізничне полотно, а автомобільний проліт завдовжки понад 270 метрів обвалився. Це повпливає і на судноплавство.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операцію з ураження готували декілька тижнів. Спершу захисники знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. До операції доклалися Військово-морські сили, ракетні війська і артилерія України, СБС та СБУ.