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Через погіршення безпекової ситуації ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з Балабиного Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, йдеться про 85 дітей із 80 родин. Загалом евакуація стосується 184 людей.

"Важливо не просто допомогти людям виїхати, а подбати про те, де вони житимуть після евакуації та яку підтримку отримають. Це питання зараз вирішуємо разом із громадами та партнерами", - зазначив Семікін.

Він додав, що протягом тижня розраховують виконати всі основні заходи для евакуації.