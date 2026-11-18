Президент Фінляндії також зазначив, що не чув такої умови від російської сторони.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країна не відмовиться від членства в НАТО. Так він відповів на запитання про повідомлення німецького видання Bild, за даними якого Росія начебто вимагала виходу Фінляндії з Альянсу під час переговорів в Абу-Дабі.

Про це Стубб розповів в інтерв’ю Ilta-Sanomat.

"Це твердження не можна сприймати серйозно в жодному сенсі", – сказав Стубб журналістам.

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Фінляндія вступила до НАТО 2023 року й залишатиметься членом Альянсу, доки він існуватиме, наголосив президент. За його словами, Гельсінкі не хоче скасовувати членство, як і сам Альянс.

"Ми є гарантією безпеки для НАТО, так само як НАТО є гарантією безпеки для нас", – додав він.

Стубб також зазначив, що не чув подібних вимог безпосередньо від росіян. Повідомлення про них він прокоментував під час робочого візиту до Берліна, де зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Серед тем переговорів була підготовка до зустрічі "Коаліції охочих", яка має відбутися в Берліні в четвер і стосується підтримки України в мирному процесі.

Президент Фінляндії заявив, що задоволений відновленням переговорів щодо миру в Україні. Зустрічі вже відбулися в Абу-Дабі, а Європа, за його словами, може нарешті долучитися до переговорного процесу.

Стубб не очікує, що мир в Україні може настати до кінця року

У зустрічі в Берліні мають узяти участь представники Трампа з питань мирного врегулювання Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Стубб зауважив, що поки невідомо, до чого призведуть переговори. Водночас він не очікує, що мир в Україні вдасться встановити до кінця року.

"Сподіваюся, що це станеться, але не вірю", – додав фінський лідер.

Стубб також висловив сподівання, що європейські лідери з часом зможуть поговорити з Путіним. Він пояснив це тим, що в Росії лише одна людина ухвалює рішення про війну та мир.