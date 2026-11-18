Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країна не відмовиться від членства в НАТО. Так він відповів на запитання про повідомлення німецького видання Bild, за даними якого Росія начебто вимагала виходу Фінляндії з Альянсу під час переговорів в Абу-Дабі.
Про це Стубб розповів в інтерв’ю Ilta-Sanomat.
"Це твердження не можна сприймати серйозно в жодному сенсі", – сказав Стубб журналістам.
Фінляндія вступила до НАТО 2023 року й залишатиметься членом Альянсу, доки він існуватиме, наголосив президент. За його словами, Гельсінкі не хоче скасовувати членство, як і сам Альянс.
"Ми є гарантією безпеки для НАТО, так само як НАТО є гарантією безпеки для нас", – додав він.
Стубб також зазначив, що не чув подібних вимог безпосередньо від росіян. Повідомлення про них він прокоментував під час робочого візиту до Берліна, де зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Серед тем переговорів була підготовка до зустрічі "Коаліції охочих", яка має відбутися в Берліні в четвер і стосується підтримки України в мирному процесі.
Президент Фінляндії заявив, що задоволений відновленням переговорів щодо миру в Україні. Зустрічі вже відбулися в Абу-Дабі, а Європа, за його словами, може нарешті долучитися до переговорного процесу.
Стубб не очікує, що мир в Україні може настати до кінця року
У зустрічі в Берліні мають узяти участь представники Трампа з питань мирного врегулювання Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Стубб зауважив, що поки невідомо, до чого призведуть переговори. Водночас він не очікує, що мир в Україні вдасться встановити до кінця року.
"Сподіваюся, що це станеться, але не вірю", – додав фінський лідер.
Стубб також висловив сподівання, що європейські лідери з часом зможуть поговорити з Путіним. Він пояснив це тим, що в Росії лише одна людина ухвалює рішення про війну та мир.
- 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре телефоном поговорили з Володимиром Путіним. Стубб повідомив, що на прохання президента України передав російському лідеру два послання.
- Київ підтвердив готовність до двосторонньої зустрічі лідерів для обговорення територіальних питань і безпеки. Друге послання стосувалося деескалації та перемир’я в енергетиці, продовольчій безпеці й інфраструктурі, а також обміну полоненими. За словами Стубба, розмова мала радше допомогти налагодити довіру, ніж безпосередньо наблизити мир. Фінський і норвезький лідери також висловили Путіну незгоду з діяльністю російського "тіньового флоту" в Балтійському морі.