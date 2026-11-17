Володимир Зеленський заслухав доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та виконувача обов'язків Генерального прокурора Антона Ковальського.

Про це повідомив президент на своїй сторінці в Telegram.

На зустрічі з очільником СБУ обговорили бойові операції, які готуються зараз, та визначили пріоритетні. Також обговорили внутрішні рішення, які можуть посилити СБУ і кадрові питання.

З Ковальським президент обговорив роботу Офісу Генпрокурора упродовж двох місяців, які він очолює структуру.

"Говорили й про розслідування справ, які пов’язані з діяльністю бандитського угруповання «Хімпром». Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність «Хімпрому» та осіб, що із цією структурою пов’язані", - зазначив Зеленський.