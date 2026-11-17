Олексій Ферапонтов ще з 2023 року перебуває під персональними санкціями України.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір призначити Олексія Ферапонтова, заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду РФ, на посаду заступника Генерального директора МАГАТЕ – керівника Департаменту ядерної енергетики. В МЗС України висловили протест та заявили, що таке кадрове рішення є "категорично неприйнятним".

Про це заявили в МЗС України.

"Йдеться не про громадянство кандидата, а про його причетність до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю", - йдеться в заяві.

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В лютому 2023 року до Олексія Ферапонтова застосовано персональні санкції України.

В МЗС зазначили, що це призначення стало б потуранням російській політиці незаконного захоплення українських ядерних об’єктів та зневагою до міжнародного права.

"Наголошуємо, що стаття VII Статуту МАГАТЕ визначає найвищі стандарти професійної компетентності та доброчесності як основні критерії добору персоналу, а також закріплює незалежність Генерального директора та працівників Агентства від зовнішнього впливу. Ці принципи мають безумовно дотримуватися під час призначення на керівні посади", - додали в міністерстві.

В МЗС України закликали Генерального директора МАГАТЕ відмовитися від кадрового рішення, а держави-члени Агентства – надати йому оцінку та вжити заходів для недопущення цього призначення.

"Очікуємо від керівництва Агентства рішення, яке не залишатиме сумнівів у його принциповій позиції щодо незаконного захоплення Запорізької АЕС та відповідальності причетних до неї осіб", - йдеться в заяві.