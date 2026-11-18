Український удар по Керченському мосту довів, що Силам оборони не потрібно покладатися на систему супутникового зв'язку Starlink для подібних операцій, розповів The Times один з офіцерів, який був залучений до операції. За його словами, американці намагалися паралізувати зв'язок, аби запобігти таким операціям.

Але ця місія довела, що Україна може покладатися на «власне з'єднання, аби передавати радіосигнали». Офіцер сказав, що вперше в історії Україна використала дрони для передачі радіосигналу ракетам, аби вони прицільно вдарили в конкретні точки на посту.

«Ми показали, що можемо проводити такі операції без Starlink», – сказав він.

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Раніше український президент Володимир Зеленський пояснював, що Україна використовує Starlink та військову програму Starshield лише для ударів по окупованій території, а для діпстрайків – іншу систему.

Атака на Керченський міст

Цей збудований ворогом шляхопровід, що поєднує окупований Крим із територією Росії, був атакований ще в 2022 році. Однак цього року Сили оборони повторили успішні удари.

Вночі 16 листопада вони атакували міст, внаслідок чого рух перекривали на кілька годин. А вночі 17 листопада захисники завдали значно масштабніших уражень: пошкоджено дорожнє перекриття, в море обвалилася опора. Це повпливає і на судноплавство.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операцію з ураження готували декілька тижнів. Спершу захисники знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.

17 листопада був сьомий і ключовий етап – безпілотники уразили автомобільну частину мосту, ракети й дрони – залізничну частину. Автомобільну частину Керченського мосту уражено, центральна арка і прольоти обвалились, залізнична частина зазнала критичних пошкоджень.

До операції доклалися Військово-морські сили, ракетні війська і артилерія України, СБС та СБУ.