За даними розслідування, вона діяла на замовлення "куратора" з Росії.

Правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка на замовлення російських спецслужб отруїла колишнього військовослужбовця в Києві.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Підозрювана надала свій акаунт у соцмережах "куратору", який від її імені спілкувався з чоловіком та домовився про зустріч. Під час "побачення" дівчина дала йому випити невідому речовину, від дії якої він менш ніж за годину помер. Увесь цей час дівчина знімала потерпілого на відео для звіту.

Реклама

Тіло чоловіка без ознак життя виявили у квартирі в Оболонському районі. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що загиблим є 32-річний іноземець, що служив в ЗСУ за контрактом, термін дії якого скінчився кілька місяців тому.

Працівники управління карного розшуку з’ясували, що напередодні чоловік винайняв помешкання для зустрічі з дівчиною, з якою познайомився на сайті знайомств. Поліція встановила, що зловмисниця — 19-річна киянка, яка ніде не працює. Її розшукали в одному із селищ Черкаської області, де вона переховувалася в покинутому будинку.

За даними слідства, за виконання завдання ворога їй обіцяли 1 000 доларів.

Наразі слідчі затримали дівчину в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу і повідомили їй про підозру за п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.