Інформації про постраждалих співробітників немає.

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Одна з будівель податкової служби у Дніпрі зазнала пошкоджень через черговий російський обстріл.

Про це повідомили у Податковій службі.

У відомстві зазначили, що споруда вже не вперше потерпає від ударів.

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У будівлі вибило 25 вікон, пошкоджено коридори та службові кабінети. Інформації про постраждалих немає.

Попри наслідки обстрілу, податкова служба продовжує працювати.

Фото: Податкова служба

Фото: Податкова служба

Фото: Податкова служба

Фото: Податкова служба

Фото: Податкова служба

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини з вечора вівторка поранень дістали шестеро людей, серед них – 15-річний хлопець. Безпілотники атакували два райони області. У Дніпрі пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктура.

До лікарні у тяжкому стані доправили 37-річну жінку. Ще четверо постраждалих – чоловіки віком 28 і 52 роки, жінки 49 і 58 років; останній медики надали допомогу на місці. У Нікопольському районі російські війська били по Покровській громаді. Загалом протягом 17 листопада область атакували понад 30 разів, тоді поранень дістали 20 людей.