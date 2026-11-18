ВАКС 17 листопада розпочав засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному по справі НАБУ і САП «Карфаген» Андрію Осіпову. Він фігурує в розслідуванні під кодовим ім'ям «Кримінал» і вважається організатором угруповання. САП клопоче про утримання під вартою без визначення розміру застави. Осіпов ще з літа перебуває під вартою за іншою справою.

Трансляцію засідання веде Суспільне. Прокурор зачитував уривки розмов підозрюваного.

«Відповідно до поданого клопотання і тексту підозри, в 2022-2026 роках в Україні діяла злочинна організація, створена для систематичного вчинення важких та особливо тяжких злочинів у різних сферах», – сказав прокурор.

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Її організатором і керівником, за даними слідства, був Андрій Осіпов. Для злочинної діяльності він залучав давніх знайомих, що обіймали керівні посади різних рівнів у СБУ.

В 2025 році до сформованої організації увійшов громадянин Росії Буркін, що перебуває в міжнародному розшуку за створення іншої злочинної організації «Хімпром». Він, за версією слідства, привів з собою мережу шахрайських колцентрів та мережу магазинів U420, в яких збували наркотичні й психотропні речовини.

Прокурор стверджує, що в жовтні того року діяльність організації стала сталою і охопила такі напрямки: забезпечення безперешкодної роботи колцентрів, надання неправомірної вигоди правоохоронцям і суддям, фізичний вплив на конкурентів, виготовлення і підробка іноземної валюти, легалізації злочинних доходів. Організація діяла до літа цього року, а до її складу входили не менше 12 осіб, зокрема представники СБУ, Офісу генпрокурора і поліції. Припинення діяльності пов'язане з затриманням Осіпова за іншим кримінальним провадженням.

«Учасники сприймали його як довірену особу СБУ, що віршує будь-які питання», – прокоментував роль підозрюваного Осіпова прокурор.

Він зачитував уривок розмов Осіпова і, як стверджується, Василя Малюка, оскільки той є його земляком і давнім знайомими. Однак на зачитаному уривку протиправні дії не обговорювали: Осіпов передав вітання «генеральші».

Прокурор додав, що Осіпов мав водія-позаштатного працівника СБУ, а також – окремий телефон для спілкування з представниками служби.

«Учасники розподілили такі ролі: Осіпов відповідає за мережу кол-центрі в U420, спілкуючись з правоохоронцями та представниками влади», – сказав прокурор.

Для прикриття Осіпов, за даними слідства, залучив співробітника СБУ Дуку, співробітника Нацполу Ценова, що вів облік колцентрів, аби поліція їм не заважала, і ще одного поліцейського Дем'янчука.

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За даними слідства, фігуранти обговорювали зміну формули наркотичних речовин, товари з якими поширювали в мережі U420. Підозрювані хотіли з'ясувати, чи це міністр охорони здоров'я, чи міністр внутрішніх справ ініціював зміни формули, аби вона стала забороненою. Обговорювали й комунікацію з правоохоронцями стосовно діяльності мережі U420.

Раніше суд обрав запобіжний захід іншим підозрюваним по цій справі, зокрема генералу СБУ Андрію Дуці. Він був взятий під варту з альтернативою застави в 65 млн гривень. Заставу внесли. Загалом було понад 1600 платежів, повідомили NV у ВАКС. За даними УП, серед співробітників СБУ в різних областях поширювали заклик долучитися до внесення застави.

Заступника керівника одного з департаментів Нацполіції помістили під варту з альтернативою застави в 15 млн грн.

«Карфаген»

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття ще однієї злочинної організації, діяльність якої розслідували під час спецоперації «Карфаген». Першу організацію викрили на початку вересня. Вона діяла в Офісі генпрокурора і займалася забезпеченням роботи колцентрів в обмін на регулярну неправомірну вигоду, а також – легалізацією незаконно здобутих коштів.

Друга організація об'єднала одразу декілька правоохоронних органів і представників кримінального світу. НАБУ стверджує, що до неї причетні окремі представники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Організатором є тричі судимий громадянин, який для злочинної діяльності користувався давнім зв'язками з земляками-правоохоронцями з Житомирської області. Саме це, за версією слідства, і є Осіпов.

Ще один ключовий підозрюваний, «Мексиканець», має давнє кримінальне минуле. За даними слідства, він займався розповсюдженням наркотиків через мережу магазині U420, яка відкрито діяла в різних містах України. Мережу закрили після розслідування Bihus.info: журналісти з'ясували, що в товарах були заборонені речовини. На перехоплених НАБУ розмовах члени організації обговорювали помсту Денису Бігусу – облиття його кислотою. Також вони обговорювали розправу з лідерами громадської думки.

Ще один вид діяльності організації – підробка євро. Зловмисники облаштували справжній поліграфічний цех, в якому виготовляли підробні купюри.

Також вони займалися катуваннями і викраденням людей на замовлення. Не лише в Україні, а й за кордоном.

У розмовах фігурантів згадували прізвища міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка і тодішнього міністра внутрішніх справ Олександра Клименка. Члени злочинної організації обговорювали, чи можна з ними за хабарі домовитися про те, аби поширювані в мережі U420 речовини не забороняли. Домовленість реалізована не була: речовину заборонили, а потім уточнили склад формули, аби уникнути її зміни і, як наслідок, легалізації.