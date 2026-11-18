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Ворожа армія вдарила по Одесі. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Спочатку було відомо про 1 загиблу, близько 11:20 кількість жертв зросла до двох – це жінки. Згодом стало відомо про ще одного загиблого чоловіка. О 12:30 кількість жертв сьогоднішніх обстрілів сягнула 4.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ще 9 осіб дістали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.

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Вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках, кафе та магазинах. Загорівся легковик, ще кілька автомобілів зазнали пошкоджень.

Ворог атакував Одесу незабаром і вдруге. Під час другої атаки на центр міста постраждав житловий будинок та навчальний заклад.

Третій удар ворога був близько 12:00. Ціллю окупантів знову став історичний центр міста. О 12:30 стало відомо, що внаслідок удару загинула ще одна людина, двоє постраждалих. Наслідки з'ясовують.

Російські удари пошкодили історичний центр Одеси в охоронній зоні ЮНЕСКО

Про деталі російських ударів пише Одеса.Офіційно. Є значні руйнування, зокрема в межах охоронної зони ЮНЕСКО.

На вулиці Європейській внаслідок влучання загинули дві жінки й чоловік, ще щонайменше п’ятеро людей дістали поранення. Удар спричинив пожежу автомобіля, яку вже загасили, та пошкодив інші припарковані машини. Вибухова хвиля вибила понад сотню вікон у щонайменше семи житлових будинках, адміністративних і офісних приміщеннях, магазинах та кав’ярнях.

Ще один удар припав на двоповерхову адміністративну будівлю з мансардою. Там спалахнула пожежа даху й мансардного поверху, постраждала жінка. Пошкоджень також зазнали гімназія, офісна будівля та навколишні житлові будинки. У трамваї, пошкодженому уламками, вибило кілька вікон; пасажири не постраждали.

Усіх поранених доправили до клінічних лікарень, частина з них перебуває у важкому стані. На місцях ударів розгорнули оперативні штаби, працюють екстрені й комунальні служби.

Фото: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно