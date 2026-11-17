На підприємстві компанії "Королівський смак" пожежа після обстрілу знищила виробничі приміщення, потужності та готову продукцію. Загинула людина.
Про це у Facebook повідомив директор із зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.
За його словами, попри зусилля рятувальників, вогонь не вдалося приборкати, а протягом ночі пожежа значно поширилася.
"Найбільша трагедія цієї події – людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", – написав Тертичний.
Через масштабні руйнування та збитки виробництво повністю зупиняють. Наразі можливості відновити роботу підприємства немає.
- Російський удар 16 листопада спричинив пожежу на підприємстві, знищив і пошкодив обладнання та великі обсяги готової продукції.
- 13 листопада компанія вже оголосила про зупинку виробництва через проблеми з електропостачанням і загрозу ракетних та дронових атак, а також повідомила про припинення закупівлі олійних культур і скорочення персоналу.