Через масштабні руйнування та збитки виробництво повністю зупиняють.

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На підприємстві компанії "Королівський смак" пожежа після обстрілу знищила виробничі приміщення, потужності та готову продукцію. Загинула людина.

Про це у Facebook повідомив директор із зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

За його словами, попри зусилля рятувальників, вогонь не вдалося приборкати, а протягом ночі пожежа значно поширилася.

"Найбільша трагедія цієї події – людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", – написав Тертичний.

Через масштабні руйнування та збитки виробництво повністю зупиняють. Наразі можливості відновити роботу підприємства немає.