У Києві судитимуть місцеву жительку, яка за версією слідства, за щомісячну винагороду в розмірі 12 тис. грн погодилася стати формальною власницею та директоркою трьох підприємств.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, жінка лише підписувала документи, а фактично керували бізнесом інші особи.

Детективи встановили, що протягом 2023–2024 років обвинувачена надавала свої персональні дані та підписувала підготовлені для неї документи. Так на її ім’я зареєстрували підприємства, господарською діяльністю яких вона не займалася.

"Поки жінка отримувала щомісячну винагороду за формальне керівництво компаніями, інші особи використовували підписані нею документи для проведення масштабних операцій із корпоративними правами", - зазначили в БЕБ.

Зокрема, встановлено фінансову оборудку на 268 млн грн. Ці кошти підприємство отримало для збільшення статутного капіталу. Однак частина операцій існувала лише на папері і не супроводжувалася фактичним внесенням коштів з боку номінальної директорки.