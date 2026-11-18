Унаслідок атаки на Миколаїв є пошкодження житлового сектору в одному з районів міста.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За попередньою інформацією, пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди та два автомобілі. Ще у семи приватних будинках вибито вікна.
Також наслідки атаки зафіксували на території одного з дитячих садочків міста. Будівля закладу та всі вікна залишилися цілими.
Прилеглі житлові будинки, за результатами візуального огляду, також без пошкоджень.
“Зараз визначаємо обсяг необхідних робіт і потребу в робочих бригадах, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки”, – зазначив мер.
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