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Унаслідок атаки на Миколаїв є пошкодження житлового сектору в одному з районів міста.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За попередньою інформацією, пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди та два автомобілі. Ще у семи приватних будинках вибито вікна.

Також наслідки атаки зафіксували на території одного з дитячих садочків міста. Будівля закладу та всі вікна залишилися цілими.

Прилеглі житлові будинки, за результатами візуального огляду, також без пошкоджень.

“Зараз визначаємо обсяг необхідних робіт і потребу в робочих бригадах, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки”, – зазначив мер.