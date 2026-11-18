Агенція оборонних закупівель ДОТ працює над переведенням закупівель через DOT-Chain Defence на фінансування за Єврокредитом. Водночас використання цього фінансування передбачає погодження з Європейською комісією переліку продукції та перевірку її відповідності встановленим вимогам. Про це йдеться у пресрелізі Агенції.

З огляду на строки погодження та необхідність забезпечити своєчасне надходження фінансування, продукцію вирішили подавати на розгляд Єврокомісії поетапно, пояснили в організації.

Першочергово до переліку включили близько 1000 найменувань від 111 виробників. Саме на ці товари припадає 95% замовлень військових у DOT-Chain Defence. Як пояснили в АОЗ, це дозволяє зосередити погодження на найбільш затребуваній продукції та забезпечити фінансування основного обсягу закупівель без очікування завершення перевірки всього асортименту.

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Щодо решти понад 500 найменувань Агенція продовжує роботу з Єврокомісією для їх подальшого включення до переліку продукції, яка може закуповуватися за Єврокредитом.

Окремо Агенція подала запит на фінансування замовлень, які військові вже оформили через DOT-Chain Defence за механізмом Єврокредиту. Таким чином, погодження продукції для майбутніх закупівель та фінансування раніше розміщених замовлень відбуваються паралельно.

Це важливо для виконання фінансових зобов'язань перед виробниками, які вже отримали замовлення, незалежно від того, чи включена їхня продукція до пріоритетного переліку для наступних закупівель, пояснили у пресрелізі.

Як зазначили в АОЗ, тимчасова відсутність окремих товарів серед доступних для замовлення за Єврокредитом не означає їх виключення з DOT-Chain Defence, невідповідності вимогам якості або припинення співпраці з виробниками.

Поки триває погодження додаткових позицій, понад 500 найменувань продукції доступні за іншими програмами, зокрема «Армія дронів. Бонус», що фінансується з державного бюджету. Агенція забезпечила фінансування цієї програми на найближчий період.

Маркетплейс продовжує роботу з європейськими партнерами над розширенням переліку продукції, доступної за Єврокредитом, та одночасно підтримує альтернативні механізми закупівель, зазначили в АОЗ.