Нічні повітряні атаки , 165 бойових зіткнень, бої на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, землетрус у Румунії, слово року за версією вчених Кембриджа.

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Ворожа армія вдарила по Одесі. Спочатку було відомо про одну загиблу, близько 11:20 кількість жертв зросла до двох – це жінки. Згодом стало відомо про ще одного загиблого чоловіка. О 12:30 кількість жертв сьогоднішніх обстрілів сягнула 4.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ще 9 осіб дістали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.

Вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках, кафе та магазинах. Загорівся легковик, ще кілька автомобілів зазнали пошкоджень.

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Ворог атакував Одесу незабаром і вдруге, а потім і втретє.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку (18).

Спроби ворога просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили 12 атак у районах Лимана, Нового та Зарічного.

12 атак зафіксовано й на Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Довгої Балки.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти активних дій не проводили.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1970 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 629 010 військових.

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Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

У ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну 141 ударним безпілотником типу Shahed (73 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово - РФ, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих безпілотників типу Shahed (59 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.

Бойова робота триває.

Уночі і вранці 18 листопада дрони знову атакували російські регіони. Є інформація про вибухи в районі Афіпського та Ільського нафтопереробних заводів у Краснодарському краї.

Подробиці – в новині.

На 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», фокусувалися на допомозі в захисту неба над Україною. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що Росія продовжує повітряний терор, тому оголошені внески для посилення ППО є важливими.

Засідання проходило 17 листопада в Брюсселі. В міноборони підсумували, які країни анонсували нову допомогу.

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Докладніше – в новині.

Близько третьої години ночі румунський Національний інститут фізики Землі зафіксував підземні поштовхи силою 5,7 бала у сейсмічній зоні Вранча.

Як пише молдовське видання Nokta, у Кишиневі жителі міста прокинулися від доволі сильного землетрусу. На телефони громадян прийшло сповіщення системи попередження.

Землетрус відчувався навіть у Києві: містяни викладали в мережу відео того, як хитаються люстри у їхніх квартирах. Повідомлення про поштовхи надходили також з Одеської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Дніпропетровської областей.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і Путін зустрілися у Шеньчжені напередодні саміту лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, який приймає КНР, пише BBC.

Під час зустрічі Сі назвав Путіна “старим другом”.

Зазначається, що зустріч тривала приблизно дві години. Серед тем, які обговорювали дві делегації, були "перспективи подальшого економічного співробітництва Росії та Китаю”.

Завтра відбудеться безпрецедентна тристороння зустріч Сі, Путіна та президента США Дональда Трамп, де, попередньо, мова буде йти про війну Москви проти України.

На тлі рішення інших видань надати титул слова року сленговим поняттям "могінгу" та "максингу" Кембриджський словник англійської мови оголосив, що вважає ключовим поняттям 2026 року human - людина, людський.

Як пише CNN, у своїй заяві британці надали тлумачення саме до прикметника: "той, що володіє якостями, недоліками та почуттями, притаманними людям, що відрізняє його від богів, тварин та машин". Пояснюючи свій вибір, вчені з Кембриджа звернули увагу на те, як штучний інтелект змиває кордони між людиною та машиною і змушує суспільство знову замислитися про визначення людськості. Слово "людський" почало вживатися значно частіше, бо виникла потреба відмежувати створене людиною від контенту, згенерованого нейромережами.

У 2025-ому словом року за версією Кембриджського словника став термін "парасоціальний".

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