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Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Шеньчжень, 18 листопада 2026 року

Президент США Дональд Трамп прибув до Шеньчженя напередодні безпрецедентної тристоронньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє BBC.

Усі троє лідерів беруть участь у саміті керівників країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, який приймає Китай. Раніше Сі Цзіньпін привітав Путіна, назвавши його “старим другом”.

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Трамп прибув до Китаю з Філіппін, де він брав участь в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Там він зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, австралійським прем’єром Ентоні Албанізом та очільницею японського уряду Санає Такаїті.

Трамп повідомив про укладання торговельної угоду між США та Філіппінами, проте жодних подробиць не навів.

В аеропорту китайського міста американця зустрів Сі Цзіньпін.

Невеликі групи людей із Шеньчженя зібралися вздовж маршруту руху кортежу Дональда Трампа, щоб привітати президента США.

За останні кілька годин у деяких районах міста було посилено заходи безпеки та нагляд.