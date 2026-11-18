Президент США Дональд Трамп прибув до Шеньчженя напередодні безпрецедентної тристоронньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє BBC.
Усі троє лідерів беруть участь у саміті керівників країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, який приймає Китай. Раніше Сі Цзіньпін привітав Путіна, назвавши його “старим другом”.
Трамп прибув до Китаю з Філіппін, де він брав участь в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Там він зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, австралійським прем’єром Ентоні Албанізом та очільницею японського уряду Санає Такаїті.
Трамп повідомив про укладання торговельної угоду між США та Філіппінами, проте жодних подробиць не навів.
В аеропорту китайського міста американця зустрів Сі Цзіньпін.
Невеликі групи людей із Шеньчженя зібралися вздовж маршруту руху кортежу Дональда Трампа, щоб привітати президента США.
За останні кілька годин у деяких районах міста було посилено заходи безпеки та нагляд.
- Зустріч Путіна, Трампа і Сі відбудеться завтра. Її порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року за участю США, Великої Британії та Радянського Союзу, яка заклала основи світового порядку після Другої світової війни та стала уособленням домовленостей між великими державами, нав’язаних меншим країнам.
- Наразі невідомо, чи візьме участь у переговорах лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, проте Трамп припустив таку можливість. У середу державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США готовий до діалогу, однак не підтвердив, чи було вже узгоджено проведення зустрічі в Шеньчжені.