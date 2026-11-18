Фінансові звіти показують, що у компанії все чудово.

Звільнений через скандал з китайською шпигункою колишній генеральний директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг не повернеться в крісло керівника.

Як пише CNN, рада директорів гіганта з виробництва чипів одноголосно прийняла його звільнення та відмовила Хуангу у поновленні на посаді. У стані "зелених" переконані, що їхній бізнес перебуває на тій стадії розвитку, коли не потребує радикальних кадрових рішень.

Переконливими для інвесторів є показники третього кварталу фінансового року: NVIDIA змогла заробити понад 115 мільярдів доларів - вдвічі більше, ніж за аналогічний період у 2025-ому.

Хуанг у вівторок вперше порушив мовчанку після того, як з'ясувалися обставини його подружніх зрад та потенційного зливу інформації контактній особі китайських спецслужб. Колишній CEO прямо заявив раді директорів, що для нього було б честю повернутися в компанію.

NVIDIA після відставки Хуанга втратила близько 10% ринкової капіталізації. У жовтні вона досягла рекордного показника у 6 трильйонів доларів ринкової вартості, але з того часу незмінно дешевшала через сповільнення темпів розвитку штучного інтелекту та зниження інтересу інвесторів до галузі ШІ.