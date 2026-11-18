З задумом країни-агресора, вину за це збирались покласти на Україну.

Російські спецслужби планували на межі жовтня й листопада диверсію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю. За задумом, операція мала призвести до численних жертв, а відповідальність за неї Росія збиралася покласти на Україну.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

Провокацію могли провести під чужим прапором: з перетином кордону та інсценуванням нападу на об’єкт, розташований також на території Росії. Один зі співрозмовників сказав, що росіяни розраховували на велику кількість загиблих.

Реклама

Інший припустив, що сценарій міг нагадувати Гляйвіцьку провокацію 1939 року. Тоді СС інсценували напад під "фальшивим прапором" на німецьку радіостанцію в Гляйвіці, нині польському місті Глівіце. Цю провокацію нацистська Німеччина використала як привід для вторгнення до Польщі 1939 року.

Біля кордону помітили офіцерів, які координують диверсійні операції

Метою росіян було припинити допомогу Україні. Польські служби отримали попередження від партнерів, а також мали власні розвідувальні дані. На російському боці кордону помітили офіцерів, які, за інформацією видання, координують диверсійні операції.

Наприкінці жовтня Польща посилила прикордонні підрозділи, направила до регіону додаткових поліцейських і співробітників Агентства внутрішньої безпеки, а також провела там навчання сил спецпризначення й територіальної оборони.

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк не підтвердив конкретних планів російської атаки, але заявив, що вжиті заходи свідчили про реальність загрози. За його словами, реакція служб була адекватною оцінці ситуації.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 3 листопада заявив, що польські прикордонники помітили підозрілий рух на кордоні з Калінінградською областю Росії невдовзі після опівночі. За його словами, польська сторона швидко перекинула необхідні сили й запобігла провокації.

Туск додав, що польські та союзницькі спецслужби раніше попереджали про можливі диверсії та провокації на кордоні на початку листопада. Польща посилила прикордонну службу й направила в регіон додаткових поліцейських і контртерористичні підрозділи; у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах діє штаб спеціальної операції.