Урядова коаліція відкинула звинувачення в тому, що закон обмежить дискусії щодо Ізраїлю.

Парламент Італії остаточно схвалив законопроєкт, спрямований на боротьбу з антисемітизмом, повідомляє France24.

Законопроєкт був ухвалений нижньою палатою пізно ввечері у вівторок 147 голосами “за”, були 93 депутати.

Закон закріплює визначення антисемітизму, розроблене Міжнародним альянсом пам’яті Голокосту (IHRA). Це визначення відносить певні форми критики Ізраїлю до проявів антисемітизму.

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Закон не передбачає жодних фінансових стягнень чи кримінальних покарань для порушників.

Опоненти стверджують, що це може стримати діяльність на захист прав палестинців. “Праві використовують законопроєкт про боротьбу з антисемітизмом, щоб придушити критику”, – заявив Анджело Бонеллі, співлідер альянсу “Зелені та ліві” (AVS).

Уряд відкидає закиди про обмеження дискусій щодо Ізраїлю

Правоцентристський правлячий блок прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні наполягає, що закон необхідний для боротьби з насильством і дискримінацією.

В Італії пропалестинська активність посилилася відтоді, як після нападів на Ізраїль, організованих угрупованням ХАМАС 7 жовтня 2023 року, почалася війна у Смузі Гази. Ліві партії переважно підтримали ці рухи, тоді як уряд Мелоні звинуватив деяких протестувальників у розпалюванні безладів.

Коаліція відкинула звинувачення в тому, що закон обмежить дискусії щодо Ізраїлю, наполягаючи на тому, що політична критика й надалі залишатиметься повністю захищеною.

“Ніхто й ніколи не намагався обмежити свободу вираження поглядів і критику, які є наріжним каменем нашої демократії”, – заявив Паоло Еміліо Руссо з партії “Вперед, Італіє” (Forza Italia), що входить до складу керівної коаліції.

Прихильники закону заявили, що необхідні надійніші захисні заходи з огляду на зростання кількості антисемітських інцидентів. Італійська обсерваторія з питань антисемітизму зафіксувала 963 такі випадки у 2025 році – це майже у чотири рази більше ніж у 2022 році.