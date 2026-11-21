Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про оновлення у русі транспорту Південним мостом.
З правого на лівий берег рух дозволений виключно громадському транспорту з дотриманням дистанції.
З лівого на правий берег продовжують їхати вантажівки масою до 10 тонн, громадський транспорт масою до 18 тонн та легковий транспорт.
У КМДА також інформують, що сьогодні на Південному мосту відновлюють рух громадського транспорту з правого на лівий берег Києва.
Проїзд у цьому напрямку організують через вул. Саперно-Слобідську. Таким чином, автобусне сполучення мостом забезпечать в обох напрямках.
З правого на лівий берег курсуватимуть автобусні маршрути 22, 22-ТЛ, 91.
- Унаслідок обстрілу столиці у ніч на 20 листопада росіяни знову атакували Південний міст. Рух на ньому був дозволений тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.