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Росія продовжує атакувати безпілотниками Київ. У Печерському районі зафіксували падіння уламків.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Попередня інформація була про те, що уламки влучили в 28-поверхівку, але вона не підтвердилася, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«На щастя, інформація про падіння уламків на житловий будинок не підтвердилася», – уточнили в КМВА.

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Також з'явилися дані, що в Печерському районі уламки безпілотника впали в парковій зоні.

За додатковою інформацією поліції Києва, унаслідок влучання безпілотника в недобудовану будівлю у Печерському районі вибуховою хвилею пошкоджено скління у розташованому поруч житловому будинку.

За попередньою інформацією, через ворожий удар постраждав 22-річний місцевий мешканець. Чоловік дістав осколкове поранення ноги та був госпіталізований.

Вибухотехніки оглянули уламки ворожого дрона й вилучили речові докази. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група територіального підрозділу та інші профільні служби

Пізніше стало відомо про падіння уламків у Соломʼянському районі. Уламки БпЛА впали на територію підприємства. Сталося загоряння вантажних автівок.

Екстрені служби працюють на місці.

За інформацією Кличка, упродовж дня через атаки РФ у Києві троє людей поранені. Одного пораненого медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно