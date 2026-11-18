Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська завдали ударів по об’єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській та Полтавській областях. Наразі фахівці оцінюють наслідки обстрілу.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

"росіяни завдали ударів по об'єктам Групи Нафтогаз у Дніпропетровській і Полтавській областях. Фахівці оцінюють наслідки обстрілу, що ускладнюється ризиками повторних ударів", – ідеться у повідомленні.

В.о. голови правління компанії Сергій Федоренко зазначив, що інтенсивність російських атак на критичну інфраструктуру Групи зростає.

За його словами, майже щодня російські війська обстрілюють об’єкти видобутку та розподілу газу, від яких залежить забезпечення українців теплом узимку.

Наразі триває оцінювання масштабів руйнувань. Водночас, за словами Федоренка, працівники підприємств не постраждали.