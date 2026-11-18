Також президент України заслухав дані розвідки про плани ворога.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку заходів для посилення безпеки судноплавства та експорту зерна через Чорне море. Військові й розвідка доповіли йому про плани Росії, а також визначили, яких додаткових сил і засобів потребують для захисту суден і портів.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За словами президента, завдання щодо посилення безпеки отримали дипломатична команда та урядовці. Окремо обговорили взаємодію із сусідніми країнами. Зеленський назвав пріоритетом захист причорноморських міст і громад та підтримку українських аграріїв.

Президент також повідомив, що влада обговорила з фермерами й представниками аграрного бізнесу підготовку до наступної посівної. Україна готує систему заходів, щоб допомогти галузі підготуватися до кампанії та накопичити необхідні ресурси.

Фото: соцмережі Володимира Зеленського

Фото: соцмережі Володимира Зеленського