Ліберійський газовоз Gas Husky, що перевозив скраплений нафтовий газ з Єгипту до Румунії, затонув у Чорному морі приблизно за 80 кілометрів від болгарського міста Бяла. Судно подало сигнал лиха у вівторок уранці.

Про це пише Reuters.

Усі 19 членів екіпажу врятовані. За словами губернатора Варненської області Маріо Смарккова, судно зазнало чотирьох ударів. Водночас він зазначив, що моряки не підтвердили, який саме тип безпілотників міг бути застосований.

Газовоз затонув наступного дня після того, як у цьому районі пішло на дно вантажне судно з пшеницею.