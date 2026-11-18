"Немає жодних доказів, що технічні збої пов'язані між собою".

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув припущення про те, що низка нещодавніх технічних збоїв, які сталися у країні протягом останнього тижня, пов’язані між собою.

Як пише BBC, він заявив журналістам, що “немає жодних доказів” будь-якого зв’язку.

Йдеться, зокрема, про призупинення всіх авіарейсів у США, а також масштабні перебої в роботі банківських систем, сервісів Apple і Microsoft.

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Рубіо визнав, що “люди побоюються”, ніби ця серія збоїв – може бути взаємопов’язаною або частиною якогось змови.

“Ми не зазнаємо системної атаки. Ці події не мають нічого спільного одна з одною; вони не пов’язані між собою”, – зазначив він.

Експерти з кібербезпеки погоджуються, що доказів зв’язку між цими збоями немає, а багато з них, імовірно, виникли через оновлення застарілої інфраструктури.

Протягом останнього тижня сталися масштабний збій у роботі Microsoft; технічний збій, через який на кілька годин було призупинено всі авіарейси в США, а також проблеми в Агентстві національної безпеки. Крім того, збої торкнулися найбільших банків США та компанії Apple.

Усі компанії та установи, яких торкнулася ця проблема, заявили, що вона не пов’язана з кіберсферою і не є результатом дій зовнішніх зловмисників.