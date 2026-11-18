Державний секретар США Марко Рубіо відкинув припущення про те, що низка нещодавніх технічних збоїв, які сталися у країні протягом останнього тижня, пов’язані між собою.
Як пише BBC, він заявив журналістам, що “немає жодних доказів” будь-якого зв’язку.
Йдеться, зокрема, про призупинення всіх авіарейсів у США, а також масштабні перебої в роботі банківських систем, сервісів Apple і Microsoft.
Рубіо визнав, що “люди побоюються”, ніби ця серія збоїв – може бути взаємопов’язаною або частиною якогось змови.
“Ми не зазнаємо системної атаки. Ці події не мають нічого спільного одна з одною; вони не пов’язані між собою”, – зазначив він.
Експерти з кібербезпеки погоджуються, що доказів зв’язку між цими збоями немає, а багато з них, імовірно, виникли через оновлення застарілої інфраструктури.
Протягом останнього тижня сталися масштабний збій у роботі Microsoft; технічний збій, через який на кілька годин було призупинено всі авіарейси в США, а також проблеми в Агентстві національної безпеки. Крім того, збої торкнулися найбільших банків США та компанії Apple.
Усі компанії та установи, яких торкнулася ця проблема, заявили, що вона не пов’язана з кіберсферою і не є результатом дій зовнішніх зловмисників.
- Перед цим директор національної розвідки США Джей Клейтон в інтерв’ю телеканалу Fox News він зазначив, що збої не були наслідком кібератаки. За його словами, “багато установ” наразі оновлюють свої системи, що й спричинило певні перебої в роботі.