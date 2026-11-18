Демократка Мері Пелтола здобула перемогу у виборах до Сенату на Алясці

У США демократка Мері Пелтола здобула перемогу в напружених перегонах на Алясці, що стало завершальним етапом переконливого успіху її партії на виборах до верхньої палати Конгресу США.

Про це повідомляє BBC.

Ця перемога забезпечила демократам 56-те місце в Сенаті за підсумками суперечливих виборів на Алясці, що супроводжувалися спробами висунути “кандидата-спойлера” та безпрецедентними судовими тяжбами.

Реклама

Для визначення переможця голосування, що відбулося 3 листопада, знадобилося два повні тижні підрахунку голосів – через логістичні труднощі, пов’язані зі збором бюлетенів на величезній віддаленій території штату.

Це місце в Сенаті стало дев’ятим, яке демократи відвоювали у республіканців під час цьогорічних проміжних виборів. Завдяки цьому партія отримала контроль над Конгресом США на останні два роки президентства Дональда Трампа.

Також завдяки низці історичних перемог у всій країні демократи також повернули собі контроль над Палатою представників.

Читайте також Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі

Скандал через кандидата-двійника

Виборча кампанія Пелтоли опинилася в центрі скандалу після того, як газета New York Times повідомила про спробу демократів залучити до перегонів кандидата на ім’я Деніел Дж. Салліван. Цей маловідомий мешканець невеликого прибережного містечка мав таке саме ім’я та прізвище, що й чинний сенатор-республіканець від штату – Ден С. Салліван. Вважається, що це було зроблено навмисно, аби ввести виборців в оману.

Після судових оскаржень суди штатів постановили, що другий Деніел Дж. Салліван може залишитися у виборчому бюлетені.

Пелтола заперечувала, що знала про ймовірну змову, але її кампанія потрапила під шквал критики. Міністерство юстиції і губернатор-республіканець Аляски заявили, що розпочнуть розслідування.

Після цього адміністрація Трампа подала позов, намагаючись зупинити затвердження результатів виборів, якщо чинний сенатор-республіканець Салліван програє.

Однак федеральний суддя закрив справу після судових оскаржень з боку членів виборчої комісії Аляски, а також кампанії та виборчих груп Пелтоли.