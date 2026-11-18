В АНБ повідомили, що його внутрішня мережа тимчасово працювала зі збоями, але важливі функції продовжували працювати.

Технічні збої, які останніми днями порушили роботу компаній, банків і авіасполучення у США, торкнулися й Агентства національної безпеки. В АНБ повідомили, що його внутрішня мережа тимчасово працювала зі збоями під час планового технічного обслуговування, однак критично важливі функції відомства залишалися доступними.

Про це пише Reuters.

Адміністрація президента Дональда Трампа заявляє, що доказів масштабної кібератаки немає. Держсекретар і радник президента з національної безпеки Марко Рубіо назвав ситуацію тривожною, але запевнив, що перебої не пов’язані між собою і немає підстав вважати, що за ними стоять зловмисники.

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"Ми не перебуваємо під системною атакою", – сказав він журналістам у Манілі. Трамп також применшив значення інцидентів, заявивши, що "все гаразд"

Контекст

Збої відбувалися майже щодня від минулого четверга, коли проблеми в Microsoft порушили роботу низки сервісів, зокрема електронної пошти. Наступного дня Федеральне управління цивільної авіації США запровадило загальнонаціональну заборону на польоти, яка тривала чотири з половиною години. Це було найдовше припинення авіасполучення у США від терактів 11 вересня 2001 року.

У понеділок через технічну несправність United Airlines затримала близько 150 рейсів, а програмна проблема в JPMorgan Chase порушила роботу частини банківських послуг. У вівторок Apple повідомила, що відновлює роботу систем після збою, спричиненого внутрішнім оновленням. Він позначився, зокрема, на iCloud і Apple Pay. У компанії заявили, що причиною не була кібератака.

Інциденти викликали запитання і серед союзників Трампа. Сенатор-республіканець Джош Гоулі зауважив, що, якщо всі ці події – збіг, то це "найбільший збіг в історії світу". Водночас директор національної розвідки США Джей Клейтон пов’язав збій в АНБ із встановленням оновлень для усунення вразливості PHP. Її виявили за допомогою штучного інтелекту; вона могла дозволити хакерам віддалено отримати контроль над серверами.

Перебої відбуваються на тлі скорочень у державному та приватному секторах. Зв’язку між звільненнями й технічними збоями наразі не встановили. Однак фахівчиня з надійності програмного забезпечення Ліз Фонг-Джонс зазначила, що скорочення можуть зменшувати запас міцності систем, адже їхню стійкість підтримують, зокрема, досвідчені працівники.