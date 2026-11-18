"Нам слід активно будувати партнерства задля науково-технічних інновацій, поглиблювати співпрацю в галузі цифрової економіки та штучного інтелекту".

Очільник Китаю Сі Цзіньпін відкрив саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) для керівників компаній у Шеньчжені, виступивши із закликом до вільнішої торгівлі та поглиблення співпраці у сфері штучного інтелекту. Очікується, що участь у заході візьмуть представники 115 компаній зі списку Fortune Global 500. Зазначимо, учасниками саміту АТЕС є російський та американський лідери Володимир Путін та Дональд Трамп.

Про це повідомляє The Guardian.

“Ми повинні не лише усунути торговельні та інвестиційні бар’єри... а й сприяти інклюзивному та збалансованому розвитку. Нам слід активно будувати партнерства задля науково-технічних інновацій, поглиблювати співпрацю в галузі цифрової економіки та штучного інтелекту, а також сприяти переходу до “зеленої” економіки з низьким рівнем викидів вуглецю”, – заявив Сі.

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Слідом за Сі на сцену вийшов російський диктатор Володимир Путін із промовою, в якій охарактеризував західні держави як “колишніх гегемонів”. Він заявив, що Європа перебуває у стані “принизливого занепаду”, а антиросійські санкції, запроваджені після його вторгнення в Україну, дали зворотний ефект – натомість вони зробили його країну сильнішою.

Як повідомляють китайські та російські медіа, після вступних промов Сі та Путін вирушили на зустріч.

Guardian додає, що світові лідери почали збиратися для участі у святковому бенкеті.

Зазначається, що Володимир Путін і Дональд Трамп можуть мати кілька нагод для спілкування під час саміту. Російська сторона заявила, що лідери можуть неформально обмінятися кількома словами в різні моменти саміту “на ногах, на сходах, у кріслах”. Тобто їхня взаємодія не обмежується офіційною зустріччю за столом переговорів.

Фото: EPA/UPG Російський диктатор Володимир Путін у Шеньчжені. 18 листопада 2026 року

Завтра відбудеться безпрецедентна тристороння зустріч Сі, Путіна та президента США Дональда Трамп, де, попередньо, мова буде йти про війну Москви проти України.