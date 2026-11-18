Очільник Китаю Сі Цзіньпін відкрив саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) для керівників компаній у Шеньчжені, виступивши із закликом до вільнішої торгівлі та поглиблення співпраці у сфері штучного інтелекту. Очікується, що участь у заході візьмуть представники 115 компаній зі списку Fortune Global 500. Зазначимо, учасниками саміту АТЕС є російський та американський лідери Володимир Путін та Дональд Трамп.
Про це повідомляє The Guardian.
“Ми повинні не лише усунути торговельні та інвестиційні бар’єри... а й сприяти інклюзивному та збалансованому розвитку. Нам слід активно будувати партнерства задля науково-технічних інновацій, поглиблювати співпрацю в галузі цифрової економіки та штучного інтелекту, а також сприяти переходу до “зеленої” економіки з низьким рівнем викидів вуглецю”, – заявив Сі.
Слідом за Сі на сцену вийшов російський диктатор Володимир Путін із промовою, в якій охарактеризував західні держави як “колишніх гегемонів”. Він заявив, що Європа перебуває у стані “принизливого занепаду”, а антиросійські санкції, запроваджені після його вторгнення в Україну, дали зворотний ефект – натомість вони зробили його країну сильнішою.
Як повідомляють китайські та російські медіа, після вступних промов Сі та Путін вирушили на зустріч.
Guardian додає, що світові лідери почали збиратися для участі у святковому бенкеті.
Зазначається, що Володимир Путін і Дональд Трамп можуть мати кілька нагод для спілкування під час саміту. Російська сторона заявила, що лідери можуть неформально обмінятися кількома словами в різні моменти саміту “на ногах, на сходах, у кріслах”. Тобто їхня взаємодія не обмежується офіційною зустріччю за столом переговорів.
- Завтра відбудеться безпрецедентна тристороння зустріч Сі, Путіна та президента США Дональда Трамп, де, попередньо, мова буде йти про війну Москви проти України.
- Раніше The Financial Times писала, що Китай прагне використати послаблення глобального лідерства США, щоб поступово перебудувати міжнародний порядок відповідно до власних інтересів. Водночас Пекін хоче отримати вплив світового лідера, але не готовий брати на себе відповідні фінансові та безпекові зобов’язання.
- The Guardian писав, що Трамп може використати останні роки президентства для переділу світу разом із Путіним і Сі Цзіньпіном.