Глава МЗС наголосив, що жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі України.

Україна сподівається, що під час запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна Вашингтон і Пекін тиснутимуть на Росію, аби домогтися припинення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з державним міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом у Києві, пише Укрінформ.

Міністр наголосив: жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі України.

"І США, і Китай мають визначальний вплив на Росію, особливо в контексті завершення агресії, завершення війни. Ми сподіваємося і розраховуємо, що саме така тональність буде взята в цій розмові – тиск на Росію, щоб завершити війну", – сказав Сибіга.

Глава МЗС також застеріг, що переговори не мають створити у Путіна враження про повернення до розподілу сфер впливу між великими державами. Київ уже передавав партнерам свої пропозиції щодо завершення війни, гарантій безпеки та майбутнього безпекового порядку.

На думку міністра, припинення війни відповідає інтересам усього світу, зокрема США й Китаю, оскільки допоможе відновити стабільність і забезпечити справедливий та тривалий мир у Європі.