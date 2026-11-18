У Києві станом на 18 листопада частково відновили рух транспорту Південним і Північним мостами частково відновлено. Водночас на окремих мостах діють обмеження та тимчасові схеми руху.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Рух мостами організований таким чином:
Південний міст – із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Проїзд із правого на лівий берег залишається закритим.
Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.
Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги.
Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.
Міст ім. Є. О. Патона – діє реверсивний рух:
- із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий;
- із 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.
Водіїв просять враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом.
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