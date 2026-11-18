Водіїв просять враховувати інформацію під час планування маршрутів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Південний міст авто Південний міст у місті Києві. Обмеження руху після влучання ракет і дронів у жовтні 2026 року

У Києві станом на 18 листопада частково відновили рух транспорту Південним і Північним мостами частково відновлено. Водночас на окремих мостах діють обмеження та тимчасові схеми руху.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Рух мостами організований таким чином:

Реклама

Південний міст – із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Проїзд із правого на лівий берег залишається закритим.

Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.

Міст ім. Є. О. Патона – діє реверсивний рух:

із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий;

із 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

Водіїв просять враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом.