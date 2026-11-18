Українські військові 17 листопада та в ніч на 18 листопада атакували об’єкти російської логістики. У районі Станиці Луганської уразили автомобільний міст через Сіверський Донець, яким російські війська доправляли на фронт боєприпаси, пальне й техніку.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Тієї ж ночі в районі Хомутовки Курської області Сили оборони уразили ремонтну базу російського підрозділу. За даними Генштабу, там відновлювали пошкоджену військову техніку.
Також підтвердили наслідки удару по 123-му авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області, завданого 10 листопада. Пошкоджень зазнали три російські військово-транспортні літаки; один із них, Іл-76, – значних. Літаки тимчасово виведені з ладу.
Російська армія використовує такі борти для перевезення військ, техніки та боєприпасів.
- Напередодні СБУ та Міноборони розповіли про результати ударів по Кримського мосту: зруйновано центральну арку й автомобільні прольоти, а залізнична частина зазнала пошкоджень. У СБУ заявили, що спецпризначенці "Альфи" застосували ракети-дрони "Паляниця"; у Міноборони зазначили, що перед фінальним ударом Сили оборони поетапно уражали російську ППО, радари та засоби радіоелектронної боротьби.
- За даними СБУ, операція тривала близько місяця й складалася із семи етапів. Генштаб наголошує на логістичному значенні мосту: ним Росія перевозила до Криму та на південь України пальне, боєприпаси, техніку й особовий склад.