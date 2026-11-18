Також під удар потрапила ремонтна база окупантів у Курській області.

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Українські військові 17 листопада та в ніч на 18 листопада атакували об’єкти російської логістики. У районі Станиці Луганської уразили автомобільний міст через Сіверський Донець, яким російські війська доправляли на фронт боєприпаси, пальне й техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тієї ж ночі в районі Хомутовки Курської області Сили оборони уразили ремонтну базу російського підрозділу. За даними Генштабу, там відновлювали пошкоджену військову техніку.

Також підтвердили наслідки удару по 123-му авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області, завданого 10 листопада. Пошкоджень зазнали три російські військово-транспортні літаки; один із них, Іл-76, – значних. Літаки тимчасово виведені з ладу.

Російська армія використовує такі борти для перевезення військ, техніки та боєприпасів.