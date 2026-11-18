Також президент Росії начебто не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.

Президент Росії Володимир Путін планує продовжувати війну щонайменше протягом зими, попри майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Такі оцінки західних розвідок наводить The New York Times.

За даними розвідки, Путін розраховує на просування російської армії на сході України або на те, що удари дронами й ракетами по Києву та інших містах виснажать український опір. Водночас Росія стикається з великими втратами, труднощами з набором військових і нестабільністю економіки. Деякі західні посадовці вважають, що війна також допомагає російському лідеру стримувати внутрішню критику.

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Трамп планує обговорити Україну з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у четвер, 20 листопада, на полях економічного саміту в китайському Шеньчжені. Це буде перша тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю.

Посадовці європейських країн побоюються, що участь Путіна в саміті допоможе йому представити Росію рівною США та Китаю.

Путін може висунути низку вимог щодо "архітектури безпеки" в Європі

За оцінкою однієї із західних розвідок, Путін міг би погодитися на домовленість, якби вважав її прийнятною. Однак її умови мали б передбачати відмову України від усього Донбасу та зобов’язання ніколи не вступати до НАТО.

Росія також наполягає на новій "архітектурі безпеки" в Європі, зокрема на відведенні військ країн НАТО до позицій 1997 року – до розширення Альянсу на схід. Європейські лідери відкидають ці вимоги й вважають їх максималістськими. Вони заявляють, що Москва має підтвердити готовність до миру діями, зокрема припинити щоденні удари по Україні.