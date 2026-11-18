Правоохоронці викрили у Чернівцях реабілітаційний центр, під виглядом роботи якого п’ятеро людей займалися торгівлею людьми.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, організатор працював зі ще чотирма знайомими. Заклад діяв із червня 2024 року. Родичі людей з алкогольною і наркотичною залежністю щомісяця платили за їхнє лікування від 30 до 60 тис. грн. Проте замість допомоги пацієнтів ізолювали, годували простроченими продуктами і змушували прибирати приміщення, санітарні зони і готувати їжу для потреб закладу.

За відмову працювати або порушення правил до утримуваних застосовували фізичну силу та психологічний тиск. Люди не могли вільно пересуватися: на вікнах стояли ґрати, на дверях не було внутрішніх ручок, а територію огородили колючим дротом, додали в ОГП.

Під час обшуків правоохоронці виявили в центрі 29 пацієнтів — 24 чоловіків і 5 жінок. Також слідчі вилучили ножі, бити, два травматичні пістолети і ліки, термін придатності яких закінчився понад три роки тому.

Організатора і чотирьох його спільників поліція затримала, їм оголосили підозру в торгівлі людьми. Суд відправив фігурантів під варту без права внесення застави.