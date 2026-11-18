У мережі поширюють фейки про нібито підготовку до відправлення на фронт 14-річних підлітків в Україні. Як доказ використовують відео, на якому юнаки у військовій формі проходять вишкіл. Насправді кадри демонструють навчальні заняття у військовому ліцеї.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
На відео зображені ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Вони проходять практичне заняття в межах освітньої програми.
У Центрі пояснили, що у військових ліцеях підлітки здобувають загальну середню освіту, а також проходять поглиблену фізичну та дисциплінарну підготовку. Навчання передбачає практичні заняття, зокрема з основ поводження зі зброєю та тактичної підготовки.
Водночас навчання у військовому ліцеї не є військовою службою і не передбачає відправлення дітей у зону бойових дій.
Згідно з чинним законодавством, мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 років. Добровільно укласти контракт із Збройними силами України можна лише після досягнення 18 років.
У Центрі протидії дезінформації також звернули увагу, що відео з маніпулятивним твердженням поширюють акаунти, які раніше неодноразово розповсюджували дезінформацію про Україну та російські фейки.
- На тимчасово окупованих територіях України Росія посилює мілітаризацію дітей. До військової підготовки починають залучати не лише хлопців, а й дівчат віком від 11 років.