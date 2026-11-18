У мережі поширюють відео військового вишколу юнаків, видаючи навчання у військовому ліцеї за підготовку дітей до участі в бойових діях.

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У мережі поширюють фейки про нібито підготовку до відправлення на фронт 14-річних підлітків в Україні. Як доказ використовують відео, на якому юнаки у військовій формі проходять вишкіл. Насправді кадри демонструють навчальні заняття у військовому ліцеї.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

На відео зображені ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Вони проходять практичне заняття в межах освітньої програми.

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У Центрі пояснили, що у військових ліцеях підлітки здобувають загальну середню освіту, а також проходять поглиблену фізичну та дисциплінарну підготовку. Навчання передбачає практичні заняття, зокрема з основ поводження зі зброєю та тактичної підготовки.

Водночас навчання у військовому ліцеї не є військовою службою і не передбачає відправлення дітей у зону бойових дій.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 років. Добровільно укласти контракт із Збройними силами України можна лише після досягнення 18 років.

У Центрі протидії дезінформації також звернули увагу, що відео з маніпулятивним твердженням поширюють акаунти, які раніше неодноразово розповсюджували дезінформацію про Україну та російські фейки.