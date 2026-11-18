Під удар потрапили Ільський та Афіпський НПЗ, які забезпечують пальним російські війська на півдні України та в окупованому Криму.

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У ніч на 18 листопада Сили оборони України уразили два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї Росії – Ільський та Афіпський. На одному з підприємств пошкоджено резервуари, на іншому – установку переробки нафти.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У районі Ільського НПЗ зафіксували вибухи та задимлення. За інформацією Генштабу, уражено резервуари підприємства.

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Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, які використовують для забезпечення потреб російської армії.

У Силах безпілотних систем повідомили, що Ільський НПЗ повторно уразили оператори 1-го окремого центру безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Також під удар потрапив Афіпський НПЗ. За попередньою інформацією, там уражено установку переробки нафти. Річна потужність підприємства становить 6,25 млн тонн нафти.

У Міноборони зазначили, що Ільський та Афіпський НПЗ є важливими об'єктами паливної інфраструктури, які забезпечують російське угруповання на півдні України та в окупованому Криму.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнний потенціал Росії. Ці заходи здійснюють у межах права України на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.