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У четвер, 19 листопада, в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих під час масованої російської атаки на місто 18 листопада.

Про це повідомила Одеська міська рада.

На будівлях приспустять державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Міська влада також рекомендувала підприємствам, установам та організаціям обмежити використання музики й проведення розважальних заходів.

Що передувало?

Унаслідок трьох російських ударів по Одесі загинули четверо людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Удари пошкодили історичний центр міста, зокрема територію в охоронній зоні ЮНЕСКО. Частину постраждалих госпіталізували у важкому стані.

На вулиці Європейській вибухова хвиля вибила понад сотню вікон у щонайменше семи будинках, офісах, магазинах і кав’ярнях. Пошкоджень також зазнали гімназія, адміністративні будівлі, автомобілі та трамвай. На місцях працюють екстрені й комунальні служби.