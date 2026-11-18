Спецслужби РФ також запустили підроблений Telegram-бот від імені української воєнної розвідки.

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РФ створила фейкові сторінки сайту та соціальних мереж Головного управління розвідки Міноборони України. Їх планують використовувати для інформаційних атак і дискредитації воєнної розвідки.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Інформаційна атака кремля – росія створює фейкові сторінки сайту та соцмереж ГУР. Держава-агресор росія створила фейкові сторінки сайту та соцмереж ГУР МО України з метою активізувати інформаційні дискредитаційні атаки проти воєнної розвідки", – ідеться у повідомленні.

Крім того, російські спецслужби створили підроблений Telegram-бот від імені ГУР. За інформацією розвідки, його мета – виявляти людей, які прагнуть боротися проти режиму Путіна в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.