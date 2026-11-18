Онлайн-послугу відкрили для всіх, хто відповідає умовам програми, після проведення бета-тестування.

Батьки, які повернулися до роботи на повний день після того, як дитині виповнився рік, тепер можуть подати заяву на допомогу "єЯсла" через портал "Дія".

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Онлайн-послугу відкрили для всіх, хто відповідає умовам програми, після бета-тестування, до якого долучилися близько 200 жінок.

Дані про працевлаштування заявника перевіряють через Реєстр застрахованих осіб. Якщо людина нещодавно вийшла на роботу або повернулася до неї на повний день, відомості можуть ще не оновитися. Роботодавці подають звітність за попередній місяць до 20 числа, а з 25 числа ці дані використовують для автоматичної перевірки.

Якщо інформація ще не з’явилася в реєстрі, Мінсоцполітики радить перевірити в роботодавця, чи подав він звітність і чи правильно вказав робочий час. Після оновлення даних заяву можна подати повторно.

Допомога "єЯсла" призначена для родин із дітьми віком від одного до трьох років. Кошти можна спрямувати на оплату послуг із догляду за дитиною. Заяву, як і раніше, можна подати також у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або через уповноважену особу територіальної громади.