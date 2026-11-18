Українська компанія Reactive Drones запустила виробництво компонентів безпілотників у Польщі. Розширення виробничих потужностей за кордон має забезпечити безперервність постачання та знизити ризики для виробництва в Україні. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Про розширення розповів засновник і генеральний директор компанії Олексій Колесник під час бізнес-форуму Україна–Польща «Win-Win: Польща та Україна на спільному ринку ЄС», який відбувся у Варшаві.

У новий напрям уже інвестували понад 5 млн євро. Польське підприємство виготовлятиме компоненти для безпілотників, тоді як їхнє остаточне складання залишатиметься в Україні з дотриманням національного законодавства.

За словами Колесника, рішення про створення виробничого майданчика в Польщі зумовлене безпековими ризиками в Україні. Раніше компанія втратила виробничий об'єкт унаслідок ракетно-дронової атаки. Інцидент обійшовся без жертв серед працівників, однак продемонстрував необхідність диверсифікації виробничих потужностей і ланцюгів постачання.

У компанії зазначають, що розширення виробництва в Польщі також передбачає співпрацю у сфері підготовки операторів БпЛА та розвитку оборонних технологій для безпекових місій. Такий підхід, за задумом Reactive Drones, має посилити оборонні можливості Польщі, сприяти транскордонним інвестиціям і розвитку спільного європейського ринку безпілотників та їхніх компонентів.