Сторони підписали лист про наміри щодо стратегічної співпраці та домовилися надати Данії доступ до української платформи Avengers Labs для навчання моделей ШІ.

Україна та Данія поглиблюватимуть співпрацю у сфері штучного інтелекту та використання бойових даних для оборонних потреб. Відповідні домовленості уклали під час зустрічі міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Данії Єппе Бруус на полях засідання у форматі «Рамштайн».

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Міністри підписали лист про наміри щодо стратегічної співпраці у сфері штучного інтелекту та даних. Документ передбачає обмін досвідом, спільну розробку ШІ-рішень на основі інформації з поля бою та залучення оборонної промисловості обох країн. Для координації роботи планують створити двосторонню робочу групу.

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За словами Євгенія Хмари, Україна має досвід застосування штучного інтелекту під час бойових операцій, значні масиви даних із фронту та рішення, перевірені в бойових умовах. Данія, зі свого боку, долучається до розвитку платформи Avengers Labs для посилення власної оборони.

Окремо Міноборони України та Данський центр штучного інтелекту у сфері оборони при Командуванні Збройних сил Данії підписали угоду про надання доступу до Avengers Labs.

Данія стала однією з перших країн-партнерів, які долучилися до української платформи для навчання моделей штучного інтелекту. Вона дає змогу тренувати, налаштовувати й оцінювати ШІ-моделі для оборонних потреб.

В основі Avengers Labs – масив із п'яти мільйонів кадрів, зібраних на полі бою. Більшість даних надходить із бойової системи DELTA. Данська сторона зможе навчати на платформі власні моделі та використовувати результати для розробки оборонних рішень. При цьому партнери працюватимуть у захищеному середовищі без прямого доступу до самого масиву даних.

До розвитку нових технологій також можуть залучити данські оборонні компанії та дослідницькі установи.

Під час зустрічі міністри обговорили й реалізацію вже виділених пакетів військової допомоги. Зокрема, йшлося про пришвидшення постачання засобів протиповітряної оборони та можливості додаткової підтримки України у сфері ППО і безпілотних систем.