Американський розробник платформ автономного керування дронами Swarmer, Inc. оголосив про завершила придбання окремих об'єктів інтелектуальної власності української компанії Vataga Drone, що спеціалізується на FPV і дронах-перехоплювачах. Про це йдеться у пресрелізі Swarmer, Inc.

Угода, що передбачає грошову та акційну складові, надає Swarmer право власності на портфель інтелектуальної власності Vataga у сфері апаратного та програмного забезпечення. Він охоплює конструкції корпусів FPV-дронів, електроніку ініціювання, обладнання наземного керування, інструменти для розробки та виробничу документацію.

Генеральний директор Vataga Максим Мельник і 14 фахівців її команди з досліджень та розробок апаратного забезпечення приєднаються до Swarmer. Мельник обійме посаду віцепрезидента з апаратного забезпечення та безпосередньо підпорядковуватиметься, президенту Swarmer і генеральному директору американського підрозділу компанії Алексу Фінку.

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«Максим і його команда мають досвід створення перехоплювачів і високоефективних бойових дронів. Поєднавши цей досвід із нашою платформою автономного керування, ми розраховуємо прискорити розробку рішень на основі FPV-дронів і перехоплювачів, здатних діяти в роях, а також розширити можливості безпосереднього надання замовникам комплексних рішень повного циклу», — заявив Фінк.

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Крім того, Swarmer має попередню угоду про придбання Ratel Robotics — українського виробника НРК, а також оголосила про підписання меморандуму про взаєморозуміння з Vectus Air Defense Systems.

Vataga Drone — українська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2023 році зі штаб-квартирою в Києві. Компанія проєктує та виробляє ударні FPV-дрони й власну електроніку ініціювання, а також розробляє системи дронів-перехоплювачів для протидії безпілотним літальним апаратам. Платформа FPV-10 «Миротворець» має кодифікацію НАТО та представлена на маркетплейсі оборонних технологій Brave1. Плати ініціювання VTG Spark постачаються іншим українським виробникам дронів.

Swarmer — американська оборонно-технологічна компанія, що спеціалізується на програмному забезпеченні, сумісному з обладнанням різних виробників. Основні напрями діяльності Swarmer охоплюють автономну координацію роїв, інтеграцію безпілотних систем різних операційних доменів і програмне забезпечення для автономного керування на основі штучного інтелекту, призначене для розподілених операцій. Уперше технології Swarmer було застосовано в бойових операціях в Україні у квітні 2024 року. Штаб-квартира Swarmer розташована в Остіні, штат Техас. Компанія також має представництва та команди в Україні, Польщі й Естонії.