Напередодні через дрони призупиняли роботу шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Поліція Молдови вранці 18 листопада відновила пошук уламків безпілотників і виявила їх у трьох районах країни. Фрагменти знайшли біля села Погребени Оргеївського району, у селі Бексани Сороцького району та у Верхніх Кугурештах Флорештського району.

Про це повідомив Генеральний інспекторат поліції, пише Newmaker.

На місцях працюють фахівці вибухотехнічного відділу. Вони мають встановити походження та характеристики уламків. Правоохоронці закликали людей не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх.

Напередодні уламки літального апарата знайшли біля села Наславча Окницького району, приблизно за 50 метрів від кордону з Україною. Поліція згодом повідомила, що це частини російського безпілотника "Гербера-2". Поруч виявили вирву та сліди вибуху, уламки розкидало в радіусі близько 25 метрів.