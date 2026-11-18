“Продовжуйте боротьбу… бо інакше вони зрештою повбивають нас усіх”.

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Тисячі людей вийшли вчора на вулиці столиці Гаїті на підтримку Наїба Букеле

Тисячі людей вийшли вчора на вулиці столиці Гаїті та інших населених пунктів, щоб висловити підтримку президенту Сальвадору Наїбу Букеле та його підрозділам, які ведуть боротьбу з бандитськими угрупованнями в цій карибській країні.

Про це повідомляє France24.

Дехто тримав у руках плакати із закликом до Букеле не здаватися.

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“Продовжуйте боротьбу… бо інакше вони зрештою повбивають нас усіх”, – було написано на одному з плакатів.

“Дайте їм дрони й собак!”, — вигукували інші, маючи на увазі дрони-камікадзе, що завдають ударів по районах, які контролюють впливові банди, а також роботів-собак, які патрулюють вулиці Порт-о-Пренса.

Фото: EPA/UPG Президент Сальвадору Наїб Букеле

Міністр юстиції Гаїті Патрік Пелісьє, який перебуває в Сальвадорі, повідомив, що конкретної дати виведення сальвадорських військ з країни немає. За його словами, їхня підтримка необхідна для посилення гаїтянської поліції – принаймні до проведення виборів наступного року.

Він зазначив, що сторони працюватимуть над створенням правової бази, яка дозволить сальвадорським підрозділам залишитися на довший термін.

Тим часом уряд Гаїті оголосив, що Рада міністрів ратифікувала угоду про співпрацю між двома країнами.