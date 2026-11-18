За призначення нового Кабінету міністрів проголосували 57 депутатів парламенту, ще 34 виступили проти.

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Парламент Латвії 17 листопада затвердив новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом. За призначення Кабінету міністрів проголосували 57 депутатів, проти – 34.

Про це повідомила пресслужба Сейму Латвії.

Голосування відбулося під час позачергового засідання парламенту. Андріс Кулбергс, який обіймав посаду прем'єр-міністра з травня цього року, продовжить очолювати уряд.

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У новому Кабінеті міністрів відбулися кадрові зміни. Міністром оборони призначили Райвіса Мелніса, закордонних справ – Ґіртса Яунземса, а економіки – Едгарса Штелмахерса.

Міністерство фінансів очолив Карліс Пургайліс, освіти і науки – Чеславс Батня, добробуту – Ілзе Індріксоне.

Водночас свої посади зберегли міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава, міністр культури Науріс Пунтуліс та міністр розумного управління і регіонального розвитку Едгарс Таварс.

Сам Андріс Кулбергс також виконуватиме обов'язки міністра клімату та енергетики.

Новий уряд сформували політичне об'єднання "Об'єднаний список" та Національний альянс. Він став 44-м Кабінетом міністрів в історії Латвії.