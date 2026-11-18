Глава МЗС України заявив, що агресія РФ загрожує безпеці всього регіону, та висловив солідарність із Молдовою.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками. Він наголосив, що такі інциденти свідчать про загрозу, яку російська агресія становить для безпеки всього регіону.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

За словами Сибіги, Росія не поважає суверенітет, державні кордони та норми міжнародного права. Її дії загрожують життю цивільних людей і підривають безпеку далеко за межами України.

Міністр зазначив, що повторюваність таких інцидентів демонструє, як безкарність Росії призводить до нових порушень.

«Безпека України та Молдови нерозривно пов’язана із загальноєвропейською безпекою, тому зміцнення української оборони, регіональна співпраця та посилення тиску на Росію критично важливі для протидії цій спільній загрозі», – заявив Сибіга.

Він також наголосив, що Україна підтримує Молдову, та висловив солідарність із молдовським колегою Міхаєм Попшоєм і народом країни у захисті суверенітету та безпеки.